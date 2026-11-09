Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028, iar Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sprijin pentru țara noastră.

Marta KOS, COMISARA EUROPEANĂ PENTRU EXTINDERE: „Dacă procesul de reforme va continua în același ritm, acest lucru vă va plasa pe un parcurs foarte credibil pentru încheierea negocierilor până în anul 2028”.

INVESTIȚII ÎN CONECTIVITATE

Totodață în cadrul forumului regional dedicat conectivității digitale securizate, Uniunea Europeană a anunțat investiții de peste 620 de milioane de euro pentru dezvoltarea conexiunilor digitale securizate în regiune.

A MURIT ATACATORUL DIN CRACOVIA

Atacatorul din Cracovia, care și-a ucis propria familie și alte șase persoane, a murit la spital, iar polonezii au strâns peste un milion de euro pentru recuperarea celor doi polițiști răniți în confruntarea cu acesta.

