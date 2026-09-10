Avionul cu Volodimir Zelensky la bord ar fi fost la un pas de a fost lovit de o dronă rusească, în timp ce aerona se afla la Chișinău. Declarația, făcută de premierul Norvegiei, nu este pe deplin corectă, sugerează autoritățile de la Chișinău.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Avionul era la sol, aici e disonanța dintre ceea ce a anunțat domnul prim-ministru al Norvegiei și realitatea din teren. Avionul era la sol, nu era în proces de decolare.”

IMAGINILE IMPACTULUI

Au apărut primele imagini cu momentul impactului de la Măgdăcești! Automobilul ar fi lovit parapetul, din motive neclare, deocamdată. Poliția susține că ar fi circulat cu viteză excesivă, ceea ce sugerează și înregistrarea video.

CARBURANȚII, TOT MAI SCUMPI

Donald Trump anunță că războiul cu Iranul se va încheia în aproximativ două luni. Între timp, luptele au fost reluate, iar efectele se resimt puternic pe piața petrolului. Și în Republica Moldova carburanții se scumpesc de la o zi la alta.