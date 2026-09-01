A început un nou an școlar în toată țara. Peste 27 de mii de copii au pășit astăzi pentru prima dată pragul școlii, iar pentru absolvenții claselor a 12-a începe numărătoarea inversă până la bacalaureat.

FILMUL TRAGEDIEI DE LA MĂGDĂCEȘTI

Bărbatul care și-ar fi împușcat soția la Măgdăcești avea ordin de restricție și brățara electronică, iar femeia ceruse divorțul cu aproape o lună înainte de tragedie, anunță procurorii, care au dezvăluit cum s-a produs tragedia.

ATAC MASIV ÎN UCRAINA

Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei, cu drone și rachete. La Odesa, a fost lovit inclusiv punctul de trecere Orlovka, iar la Kiev, atacurile au făcut opt morți.