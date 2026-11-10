A început tipărirea buletinelor de vot pentru de duminică din Autonomia Găgăuză. Cele mai multe sunt în limba rusă, iar cele în română reprezintă cel mai mic tiraj.

MOLDOVENI PRINȘI CU 1,2 MILIOANE DE DOLARI

Șase moldoveni au fost reținuți în Bulgaria, după ce ar fi încercat să transporte în Turcia aproape 1,2 milioane de dolari nedeclarați, descoperiți în timpul unui control vamal.

PACEA, NEGOCIATĂ LA ABU DHABI

Rusia, Ucraina și SUA au reluat negocierile de pace la Abu Dhabi, însă divergențele privind teritoriile și securitatea persistă, iar europenii au fost excluși de la discuții.