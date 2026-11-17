Podul Kerci, care leagă Rusia de Crimeea ocupată, s-a prăbușit parțial în urma unui atac nocturn al ucrainenilor. Traficul rutier și feroviar a fost suspendat.

PROFESORII CER SALARII MAI MARI

Sindicaliștii din educație sunt nemulțumiți de majorarea medie de 14 la sută a salariilor, prevăzută în noua lege a salarizării, votată în prima lectură și cer lefuri mai mari.

PAS NU A DECIS CANDIDATUL FINAL

Victoria Belous a acceptat candidatura PAS la Primăria Chișinău, însă desemnarea oficială va fi decisă prin votul membrilor partidului pe 29 noiembrie, iar Victor Chironda rămâne o posibilă alternativă.