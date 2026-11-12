Doi polițiști au ajuns la spital după ce autospeciala în care se aflau s-a ciocnit cu un BMW pe strada Sarmizegetusa, iar martorii susțin că o a doua mașină a poliției ar fi fost implicată într-un alt impact.

PIETON LOVIT PE ZEBRĂ

O femeie de 36 de ani a fost lovită de o mașină pe o trecere de pietoni de pe strada Ion Creangă, la doar o zi după accidentul fatal de pe bulevardul Grigore Vieru.

SUMMIT IMPORTANT LA DUBLIN

Aproximativ 50 de lideri europeni, printre care și Maia Sandu s-au reunit la Dublin pentru a discuta despre securitatea continentului, războiul din Ucraina și amenințările Rusiei la reuniunea Comunității Politice Europene.