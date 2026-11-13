Șoferul de 25 de ani, suspectat că a lovit mortal o femeie și a rănit grav un tânăr pe bulevardul Grigore Vieru, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta își recunoaște vina.

RĂCIRE BRUSCĂ A VREMII

Meteorologii au emis Cod Galben de răcire bruscă a vremii. În următoarele ore, temperaturile vor scădea cu 10 grade Celsius și mai mult.

EUROPA, LA MASA NEGOCIERILOR

Emisarii lui Donald Trump susțin că Vladimir Putin ar fi acceptat participarea europenilor la următoarea rundă de negocieri pentru pacea în Ucraina, însă liderii UE sunt divizați în privința unui reprezentant comun, iar Moscova nu a confirmat înțelegerea.