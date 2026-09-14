Procurorii cer până la 6 ani de închisoare pentru Iurie Leancă, Valeriu Lazăr și alți câțiva inculpați în dosarul concesionării Aeroporului internațional Chișinău, unei companii afiliate lui Ilan Șor. Cei vizați neagă acuzațiile.

CARBURANȚII ATING UN NOU RECORD

Noile prețuri la carburanți, afișate pentru ziua de mâine, alarmează și mai mult. Motorina se scumpește cu 51 de bani și se apropie de recordul din aprilie. Va costa aproape 35 de lei. Și benzina devine mai scumpă.

ÎNCĂ O DRONĂ PESTE MOLDOVA

O dronă a survolat din nou spațiul aerian al țării. Aparatul de zbor a pătruns prin Ucraina, ajungând deasupra satului Palanca. După o distanță de 500 de metri s-a întors în spațiul aerian ucrainean.

