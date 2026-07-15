Clusterul 6 din negocierile de aderare la Uniunea Europeană deschis aseară va facilita accesul produselor moldovenești pe noi piețe și va consolida cooperarea în domeniul securității, potrivit premierului interimar, Eugeniu Osmochescu.

Eugeniu OSMOCHESCU, PREMIERUL INTERIMAR: „Prin aderarea la politica comercială Comuna Uniunii Europeane, întreprinderele moldovenești vor deveni partea cele mai mari rețele de acorduri comerciale. (...)”

CONSULTĂRI PENTRU NOUL GUVERN

Vasile Tofan a încheiat consultările cu miniștrii interimari. Urmează discuții cu partidele, mediul de afaceri și societatea civilă, după care va definitiva programul de guvernare cu care va merge în Parlament.

MAIA SANDU, LA SUMMITUL DE LA KIEV

Lideri europeni s-au reunit astăzi la Kiev pentru Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est. La reuniune participă și președinta Maia Sandu, alături de alți șefi de stat și oficiali ai Uniunii Europene.