Ministerul Justiției a suspendat ancheta internă inițiată după tragedia de la Măgdăcești, după ce Procuratura a pornit un proces penal și nu exlcude că ancheta ar putea aduce și condamnări.

Vladislav COJUHARI, MINISTRUL JUSTIȚIEI: „Procesul penal nu este doar o demisie. Sunt ferm convins că la finalizarea etapei urmăririi penale vor fi identificate și persoanele responsabile”.

COMPENSAȚII DIN NOIEMBRIE

Moldovenii se vor putea înscrie pentru compensațiile la energie începând cu 2 noiembrie, cu o lună mai târziu decât anunțase inițial Ministerul Muncii.

NUMIRI NOI

Guvernul a numit noi conducători în mai multe instituții ale statului. La Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură vine Radu Musteață, fostul ministru al Agriculturii, demis la două zile de la învestire.