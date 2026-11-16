Alexandr Stoianoglo și Fiodor Găgăuz se vor confrunta în turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze, după ce au acumulat peste 38 și, respectiv, 24 la sută din voturi.

TURUL DOI, ÎN 21 DE CIRCUMSCRIPȚII

Doar 13 dintre cele 35 de mandate din Adunarea Populară a Autonomiei Găgăuziei au fost câștigate din primul tur, astfel că alegătorii vor reveni la urne în alte 21 de circumscripții, iar într-o localitate scrutinul nu a fost validat din cauza prezenței reduse

ȘASE ORE LA AEROPORT

Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski ar fi fost ținut aproximativ șase ore în custodia oamenilor legii, după ce a revenit aseară de la Moscova, și ar fi fost audiat inclusiv de ofițerii SIS. Acesta a plecat de la aeroport fără să facă declarații.

