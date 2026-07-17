Chișinăul riscă să rămână fără apă, după ce nivelul apei din Nistru a scăzut din cauza secetei din Ucraina, avertizează ministrul Mediului, care cere primarului Ion Ceban să spună dacă orașul este pregătit pentru o eventuală criză.

Andreea Hioară
Adaugă PRO TV Chișinău ca sursă preferată în Google

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apa o spun cu toată responsabilitatea!".

APEL PENTRU REPATRIERE

Familia moldovenilor decedați în accidentul din Grecia cere ajutor pentru repatriere. Primăria Strășeni a lansat un apel la donații, iar fiica de șapte ani a cuplului este în stare critică.

ÎN STRADĂ PENTRU FEDOROV

Mii de ucraineni din mai multe orașe ale țării au protestat pînă seara tîrziu față de demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov. 

Adaugă PRO TV Chișinău ca sursă preferată în Google