Chișinăul riscă să rămână fără apă, după ce nivelul apei din Nistru a scăzut din cauza secetei din Ucraina, avertizează ministrul Mediului, care cere primarului Ion Ceban să spună dacă orașul este pregătit pentru o eventuală criză.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apa o spun cu toată responsabilitatea!".

APEL PENTRU REPATRIERE

Familia moldovenilor decedați în accidentul din Grecia cere ajutor pentru repatriere. Primăria Strășeni a lansat un apel la donații, iar fiica de șapte ani a cuplului este în stare critică.

ÎN STRADĂ PENTRU FEDOROV

Mii de ucraineni din mai multe orașe ale țării au protestat pînă seara tîrziu față de demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov.