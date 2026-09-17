Trei polițiști de la Botanica au fost trimiși în judecată, fiind acuzați că și-ar fi însușit bani găsiți asupra unei persoane reținute și că ar fi primit mită de la persoane implicate în traficul de droguri.
DRONĂ ÎN SPAȚIUL AERIAN
O dronă neidentificată a survolat timp de două minute spațiul aerian al Republicii Moldova, intrând dinspre Ucraina și ieșind din țară în zona Palanca.
TITLU: DRONĂ ÎN SPAȚIUL AERIAN
ATAC MASIV ÎN UCRAINA
Rusia a atacat masiv Ucraina cu rachete și drone, iar în Kiev, Odesa și Zaporijjea au fost raportate distrugeri și persoane rănite.