Trei polițiști de la Botanica au fost trimiși în judecată, fiind acuzați că și-ar fi însușit bani găsiți asupra unei persoane reținute și că ar fi primit mită de la persoane implicate în traficul de droguri.

Andreea Hioară
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DRONĂ ÎN SPAȚIUL AERIAN

O dronă neidentificată a survolat timp de două minute spațiul aerian al Republicii Moldova, intrând dinspre Ucraina și ieșind din țară în zona Palanca.
TITLU: DRONĂ ÎN SPAȚIUL AERIAN

ATAC MASIV ÎN UCRAINA  

Rusia a atacat masiv Ucraina cu rachete și drone, iar în Kiev, Odesa și Zaporijjea au fost raportate distrugeri și persoane rănite. 

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