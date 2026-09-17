Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 17.09.2026

Trei polițiști de la Botanica au fost trimiși în judecată, fiind acuzați că și-ar fi însușit bani găsiți asupra unei persoane reținute și că ar fi primit mită de la persoane implicate în traficul de droguri.