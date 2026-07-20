Ploile torențiale și vântul puternic au provocat pagube în mai multe localități din țară în special în sud, iar meteorologii au emis și pentru astăzi un cod galben de vreme rea.

CONTROVERSE DESPRE NISTRU

Primarul Ion Ceban respinge avertismentul ministrului Mediului, privind riscul ca Chișinăul să rămână fără apă, dar a delegat specialiști de la Apă-Canal să monitorizeze volumul de apă pe râul Nistru.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Ultimele patru zile nu există nici un fel de devieri în acest sens”.

SPANIA, CAMPIOANA LUMII

Spania este noua campioană mondială. Ibericii au învins Argentina cu 1 la 0, după prelungiri, și au cucerit trofeul Cupei Mondiale 2026.