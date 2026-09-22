Guvernul a aprobat astăzi propunerea de declarare a stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, la nivel național, pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie, iar decizia urmează să fie examinată astăzi de Parlament.

Serghei DIACONU, ȘEFUL CENTRULUI NAȚIONAL DE MANAGMENT A CRIZELOR: „În energie, situația este vulnerabilă. În această iarnă, aproximativ 59% din energia electrică necesară va trebui importată”.

COMPENSAȚII MAI MULTE

Guvernul pregătește revizuirea mecanismului de compensații pentru sezonul rece, iar numărul gospodăriilor care vor primi ajutor ar putea fi mai mare decât anul trecut, în contextul majorării prețului la gaze.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare”.

ADOLESCENT LOVIT MORTAL

Un adolescent de 17 ani a murit după ce a fost lovit de o mașină la ieșirea din Corjeuți, iar șoferul, care a fugit de la locul accidentului, a fost ulterior reținut de polițiști.