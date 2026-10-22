Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Daniela Andreev - 22.10.2026

Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, cu 21 de rachete balistice și sute de drone, omorând doi oameni și rănind alți 22, la doar câteva ore după discuțiile cu Statele Unite despre încheierea războiului.

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a suspendat autorizația de renovare a terenului de fotbal de la Liceul „Matei Basarab”, după ce a constatat mai multe nereguli, inclusiv lipsa acordului Consiliului Municipal și nerespectarea distanțelor față de blocurile de locuit.

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