Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a suspendat autorizația de renovare a terenului de fotbal de la Liceul „Matei Basarab”, după ce a constatat mai multe nereguli, inclusiv lipsa acordului Consiliului Municipal și nerespectarea distanțelor față de blocurile de locuit.
NICULESCU VINE MARȚI LA CHIȘINĂU
Noul premier al României, Luca Niculescu, vine marți, 27 octombrie, în prima sa vizită oficială în Republica Moldova.
ATACURI ÎN PLINE NEGOCIERI
Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, cu 21 de rachete balistice și sute de drone, omorând doi oameni și rănind alți 22, la doar câteva ore după discuțiile cu Statele Unite despre încheierea războiului.