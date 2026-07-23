Percheziții de amploare la MoldAtsa. Procurorii Centrului Anticorupție au făcut descinderi într-un dosar ce vizează fapte de corupție și abuz în serviciu.

BĂIAT DE 9 ANI, ÎNECAT ÎN PRUT

După 2 zile de căutări intense, băiatul de 9 ani din Ungheni a fost găsit fără viață în apele Prutului, la 3 kilometri de locul în care intrase la scăldat.

AVERTIZARE PENTRU CĂLĂTORIILE ÎN RUSIA

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii Moldovei să evite călătoriile în Federația Rusă. Ar putea fi supuși unor controale, intimidări și restricții.