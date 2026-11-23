Primii fulgi au căzut în nordul țării. A nins la Bălți și Soroca, iar drumarii au intervenit cu material antiderapant pe unele șosele.

LUMÂNARE FATALĂ

O lumânare sau o candelă lăsată nesupravegheată ar fi provocat incendiul mortal de la Botanica, în care o fetiță de 7 ani și-a pierdut viața, iar alte 4 persoane au ajuns la spital.

PRIMA REACȚIE A LUI KRASNOSELISKII

Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii contestă pentru prima dată public interdicția de a părăsi Republica Moldova timp de cinci ani și susține că nu există niciun document oficial în acest sens.