Radu Musteață a demisionat din funcția de ministru al Agriculturii, la doar trei zile de la învestire, după controversele privind presupusa sa afiliere la fostul Partid Democrat. Spune că a plecat pentru a păstra încrederea în Guvernul condus de Vasile Tofan.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Eu sincer îl cred că nu a făcut parte dintr-un partid sau altul”. (..)

OPOZIȚIA PROTESTEAZĂ LA ANRE

Au fost proteste azi la ANRE. Lideri ai opoziției și zeci de susținători au cerut să nu fie majorat tariful la gaz.

ATAC LA WILDBERRIES

Noi atacuri cu drone au vizat în timpul nopții mai multe regiuni din Rusia și Crimeea ocupată. Printre ținte s-au numărat depozite ale retailerului Wildberries, unde au izbucnit incendii.