O dronă ar fi căzut și explodat în regiunea transnistreană, în apropiere de Dnestrovsc. Ministerul Apărării confirmă, în timp ce administrația separatistă susține că ar fi explodat o butelie de gaz.

PIETON, LOVIT MORTAL

Un bărbat de aproximativ 52 de ani a murit după ce a fost lovit de un automobil pe șoseaua Hâncești din Chișinău, în timp ce traversa strada în afara trecerii pentru pietoni.

AJUTOR PENTRU IARNĂ

52 de mii de locuitori ai capitalei vor primi câte 1.500 de lei de la Primăria Chișinău, sub formă de ajutor unic pentru sezonul rece.