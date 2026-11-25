Facturile la energia electrică vor crește cu aproape 30 la sută, după ce ANRE a aprobat azi majorarea tarifelor cu peste un leu pentru fiecare kilowatt-oră, atât în centrul și sudul țării, cât și în nord.

ALERTA ÎN ENERGETICĂ, PRELUNGITĂ

Starea de alertă în sectorul energetic a fost prelungită cu încă 30 de zile, pe întreg teritoriul țării, pentru a preveni eventualele probleme de aprovizionare cu energie și carburanți în sezonul rece.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Obiectivul proiectului este asigurarea continuității a provizionării cu energie electrică, energie termică”.

BULETINE PENTRU TURUL DOI

A început tipărirea buletinelor de vot pentru turul doi al alegerilor din Autonomia Găgăuză, care va avea loc duminică.

Dana MUNTEANU, SECRETAR CEC: „Cel mai ieftin buletin de vot este cel tipărit în limba rusă pentru alegerea Bașcanului și are un cost de 40 de bani”.