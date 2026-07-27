Vestul Europei este cuprins de unele dintre cele mai grave incendii de vegetație din ultimii ani. Flăcările amenință orașul Bordeaux din Franța, iar în Spania pompierii luptă cu cel mai violent incendiu din istoria recentă a țării.

COPIL LOVIT DE MAȘINĂ

Un copil de 5 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost lovit de o mașină la Bălți. Poliția spune că băiatul a ieșit singur pe carosabil, printr-un loc nepermis.

START ADMITERII LA UNIVERSITĂȚI

A început admiterea la universitățile din Republica Moldova. De azi candidații își pot depune dosarele exclusiv online, până pe 1 august, prin platforma eadmitere.gov.md.