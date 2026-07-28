Guvernul a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic, după riscul unui deficit de combustibil și scăderea accentuată a debitului râului Nistru. Măsurile vor fi aplicate timp de 30 de zile.

Vasile TOFAN, PRIM MINISTRU „Trebuie să recunoaștem când avem situații de criză și să le gestionăm într-o manieră proactivă. (..)”

PAȘAPOARTE ȘI PERMISE MAI SCUMPE

Pașapoartele și permisele de conducere se vor scumpi. Un proiect de hotărâre elaborat de Agenția Servicii Publice urmează să fie arpobat mâine de guvern.

FLĂCĂRILE DEVASTEAZĂ EUROPA

Incendiile de vegetație continuă să se extindă în Franța și Spania. Flăcările au scăpat de sub control, iar în sudul provinciei Ávila au mistuit deja peste 50 de mii de hectare.