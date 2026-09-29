Nivelul Nistrului scade alarmant, iar autoritățile au discutat la Guvern soluții pentru a preveni eventuale probleme în aprovizionarea cu apă a Chișinăului.

SUSPENDARE FĂRĂ VOTURI

Opoziția anunță inițierea procedurii de suspendare a Maiei Sandu, acuzând-o de uzurparea puterii, deși nu are voturile necesare pentru a trece pragul de două treimi în Parlament.

Ion CHICU, DEPUTAT „BLOCUL ALTERNATIVA”: „Doamna Maia Sandu, care pe parcursul exetcitării funcției de șef al statului a săvârșit în mod repetat fapte grave de încălcare a Constituției și legilor țării.”

DRONĂ LÂNGĂ POLONIA

Rusia a atacat din nou Ucraina în această noapte, după bombardamentele masive de ieri, iar o dronă a ajuns la doar doi kilometri de frontiera cu Polonia.