Avem cod roșu de caniculă astăzi în sudul țprii și portocaliu la Chișinău cu maxime de peste 40 de grade, iar medicii evertizează că temperaturile extreme pot deveni fatale.

Angela SELIVANOV, MEDIC INTERNIST: „Evident sunt persoane mai vulnerabile și aceștia sunt în primul rând copiii și cu cât mai mică vârsta, cu atât mai sensibili sunt”.

CANICULA DEFORMEAZĂ DRUMURILE

Căldura extremă începe să lase urme și pe șosele. Mai multe plăci de beton s-au ridicat din cauza temperaturilor ridicate, iar șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență.

INTOXICAȚIE ÎN MASĂ LA UN HOTEL

26 de persoane s-au intoxicat după un eveniment organizat într-un hotel de lux din capitală, iar mai mulți au ajuns la spital, unde analizele au confirmat cazuri de salmonella. Autoritățile au deschis o anchetă.