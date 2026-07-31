Ucraina continuă atacurile cu drone asupra infrastructurii din Rusia. Un nou centru logistic al companiei Wildberries din regiunea Volgograd a fost cuprins de flăcări.

Elena Pozdîrcă
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ONȚA PUBLICĂ NOI ÎNREGISTRĂRI AUDIO  

Consilierul municipal MAN, Ion Onța, cercetat într-un dosar de escrocherie, vine cu noi acuzații la adresa șefului INI, Arcadie Catlabuga. Acesta a publicat înregistrări audio în care susține că finul lui Catlabuga îl amenință cu moartea.  

Ion ONȚA, CONSILIER MAN: „Domnule Arcadie Catlanuga, șef INI, îmi pare foarte rău că nu recunoașteți relația noastră timp de 6 ani”.

VACANȚĂ ÎNCHEIATĂ ÎN TRAGEDIE 

O moldoveancă și-a pierdut viața, iar fiica sa a fost grav rănită într-un accident rutier produs în Italia. Cele două se întorceau de la mare, iar presa italiană scrie că șoferița ar fi adormit la volan.

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