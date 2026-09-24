Două femei au fost găsite moarte într-un lan de porumb din raionul Rezina. Erau mamă și fiică, iar poliția a reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în omor.

PATRU DRONE ÎN MOLDOVA

Patru drone au intrat ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova, iar două au explodat la sol. Una a fost identificată în raionul Florești ca fiind de tip „Gerbera”, folosit de Rusia.

NEGOCIERI CHIȘINĂU–TIRASPOL

Chișinăul și Tiraspolul au reluat astăzi negocierile în formatul „1+1”, la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol. Discuțiile sunt conduse pentru prima dată de noul șef al Misiunii OSCE.