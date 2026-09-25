Fetița de șase ani, rănită grav în accidentul produs pe 13 septembrie la Făgureni, Strășeni a murit la spital. La volanul mașinii se afla mama copilei, care era în stare de ebrietate.

DUBLU OMOR, POSIBIL FEMICID

Dublul omor de la Rezina, în care o mamă și fiica sa au fost găsite moarte într-un lan de porumb, este catalogat drept femicid, iar Agenția Națională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței s-a autosesizat și colectează informații despre caz.

ATACURI CU DRONE

Atacurile rusești cu drone au făcut victime și au provocat distrugeri în mai multe orașe din Ucraina, inclusiv la Kiev, Odesa și Zaporojie. În același timp, drone ucrainene au lovit obiective industriale și rafinării din Rusia.