Premierul României se află astăzi în vizită la Chișinău, unde și-a început programul la Mitropolia Basarabiei, apoi s-a întâlnit cu reprezentanții companiilor românești care investesc în Republica Moldova.

PIETON, LOVIT MORTAL

Un bărbat de aproximativ 60 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină în raionul Căușeni.

NETANYAHU, ÎN IMPAS

Israelienii votează în primele alegeri de după atacurile Hamas din 2023, iar sondajele arată că nici tabăra lui Netanyahu, nici opoziția nu ar obține majoritatea parlamentară.