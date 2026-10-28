Directoarea Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț, pleacă din funcție după atacurile cibernetice care au vizat serviciile digitale ale statului, a anunțat premierul Vasile Tofan.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Am convenit cu doamna Nicoleta Colomeeț, directoarea AGE, ca dumneaei să se retragă din funcție și temporar, ca interimat, va fi numit Artiom Cociu”.

ÎNCĂ UN PIETON LOVIT MORTAL

Încă un pieton a murit pe drum. O femeie de 60 de ani a fost lovită mortal de un microbuz, după ce ar fi traversat neregulamentar strada, în sectorul Ciocana al capitalei.

ISRAEL, ÎN IMPAS POLITIC

Alegerile din Israel lasă țara în impas politic. Blocul premierului Benjamin Netanyahu conduce în rezultatele parțiale, dar nu are suficiente mandate pentru a forma singur guvernul, iar partidele arabe ar putea înclina balanța.