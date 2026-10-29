Parlamentul va audia, cu ușile închise, instituțiile responsabile de atacurile cibernetice care au expus datele a circa 750 de mii de persoane, iar Maia Sandu va convoca ședință Consiliului Național de Securitate pe acest subiect.

Lilian CARP, PREȘEDINTELE COMISIEI DE SECURITATE: „Cel mai probabil va fi cu ușile închise pentru că sunt date cu caracter personal”.

GAZE MAI IEFTINE DIN UCRAINA

Republica Moldova a cumpărat primele două milioane de metri cubi de gaze din Ucraina, la un preț mai mic decât cel de pe piața spot după vizita premirului la Kiev.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Pot să vă spun că diferența de spot este de circa 10 euro la megawat plus minus.”

ATAC LA GARA DIN DNIPRO

Cel puțin 13 oameni au murit, iar alți cinci au fost răniți, după ce o dronă rusească a lovit o platformă a gării din Dnipro, unde se afla un tren care circula spre Zaporojie.

