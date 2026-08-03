Armata română a reușit să distrugă o stânca pentru creșterea debitului Dunării și a evita oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, care asigură aproximativ până la 20% din consumul de energie electrică al țării vecine.

MĂSURI PENTRU ASIGURAREA APEI

Autoritățile iau noi măsuri pentru a preveni eventuale probleme cu alimentarea cu apă a Chișinăului. Guvernul a pus la dispoziția municipalității cinci motopompe de mare capacitate iar primarul a prezentat lucrările făcute la stația de captare.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „(...)(..)jumătate din debitul necesar este asigurat de această zonă pe care am realizat-o în ultimele două săptămâni.”

COPIL, LA UN PAS DE TRAGEDIE

Un copil aflat pe o trotinetă electrică a fost la un pas să fie lovit de un taxi, în timp ce traversa o trecere de pietoni din Chișinău. Incidentul a fost surprins de o cameră de bord.