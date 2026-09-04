Serviciul 112 clarifică apelurile din dimineața tragediei de la Măgdăcești, iar șeful IGP admite că au existat breșe în sistem și propune schimbări.

Viorel CERNĂUȚEANU, ȘEFUL IGP: „Eu repet că a fost bresă a unor circumstanțe, dar nu eu dau aprecieri”.

RĂSPUNDERE PENALĂ

Cazul femeii ucise la Măgdăcești scoate la iveală mai multe probleme în sistem, iar avocata Doina Ioana Străisteanu, invitată la „În Profunzime”, a declarat că cei care nu au intervenit la timp ar trebui să răspundă penal.

Doina Ioana STRĂISTEANU, AVOCATĂ: „Fiecare în lanț responsabil de executare acestei ordonanțe trebuie să poate răspundere penală pentru neglijință, pentru complicitate la omor.”



ATACURI CU DRONE

Atacurile cu drone au vizat în această noapte mai multe regiuni din Ucraina și Rusia, cu victime și pagube materiale, iar la Kiev un avion ar fi fost lovit de o dronă rusească.