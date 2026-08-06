Premierul Vasile Tofan îi îndeamnă pe cetățeni să economisească energia electrică. Potrivit acestuia, astăzi Republica Moldova riscă să nu poată importa nici măcar energie de avarie din Ucraina, ceea ce poate duce la deconectări.

REFORMĂ FISCALĂ CU TAXE NOI

Guvernul prezintă astăzi noua reformă fiscală pentru 2027, după ce primele propuneri au stârnit numeroase critici, iar printre cele mai importante schimbări anunțate se numără impozitul mai mare pentru bănci, accize majorate la tutun, alcool și jocurile de noroc.

DOSAR DE CORUPȚIE PENTRU STEFANIȘINA

Fostul vicepremier pentru Integrare Europeană a Ucrainei și ambasadoare în Statele Unite, Olga Stefanișina, este cercetată pentru îmbogățire ilicită și declarații false de avere.