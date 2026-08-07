Furtunile de aseară au lăsat în urmă pagube în mai multe raioane ale țării, iar meteorologii avertizează că vremea severă nu s-a încheiat și au emis un nou Cod Galben de instabilitate atmosferică.

Andreea Hioară
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AREST ÎN DOSARUL AIPA

Șeful de Direcție din cadrul AIPA cercetat într-un dosar de trafic de influență a fost plasat în arest pentru 30 de zile în penitenciar. 

AVERTISMENT: RUSIA AR PUTEA VIZA NATO

Aceleași servicii secrete care au anunțat exact când Rusia va ataca Ucraina susțin acum că Putin are un plan de a ataca un stat NATO în această toamnă.

Robertas KAUNAS, MINSTRUL APĂRĂRII LITUANIA: „Nu există o dată precisă. Monitorizăm planificarea Rusiei, iar aceleași evaluări sunt împărtășite și de aliații noștri din NATO, inclusiv de Polonia și statele baltice.”

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