Furtunile de aseară au lăsat în urmă pagube în mai multe raioane ale țării, iar meteorologii avertizează că vremea severă nu s-a încheiat și au emis un nou Cod Galben de instabilitate atmosferică.

AREST ÎN DOSARUL AIPA

Șeful de Direcție din cadrul AIPA cercetat într-un dosar de trafic de influență a fost plasat în arest pentru 30 de zile în penitenciar.

AVERTISMENT: RUSIA AR PUTEA VIZA NATO

Aceleași servicii secrete care au anunțat exact când Rusia va ataca Ucraina susțin acum că Putin are un plan de a ataca un stat NATO în această toamnă.

Robertas KAUNAS, MINSTRUL APĂRĂRII LITUANIA: „Nu există o dată precisă. Monitorizăm planificarea Rusiei, iar aceleași evaluări sunt împărtășite și de aliații noștri din NATO, inclusiv de Polonia și statele baltice.”