Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Sergiu Tataru - 10.08.2026

Aparatul de zbor care a explodat la Crocmaz ar putea fi o dronă-rachetă, iar incidentul a fost condamnat de Maia Sandu, în timp ce Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei.