Aparatul de zbor care a explodat la Crocmaz ar putea fi o dronă-rachetă, iar incidentul a fost condamnat de Maia Sandu, în timp ce Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei.
ATAC MASIV CU DRONE ÎN TATARSTAN
Un atac masiv cu drone a lovit orașul Nijnekamsk din Tatarstan, Rusia, provocând 13 morți și 48 de răniți, potrivit autorităților locale.
TIR DIN MOLDOVA, ÎN DOUĂ GOSPODĂRII
Un TIR înmatriculat în Republica Moldova a ajuns în două gospodării din județul Vaslui, după ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului.