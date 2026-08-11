Noapte de foc în Ucraina: Rusia a atacat cu rachete și drone mai multe orașe, iar Zaporojie a fost grav lovită. Șase oameni au murit și 20 au fost răniți.
DRONĂ, DIN NOU ÎN SPAȚIUL AERIAN
În urma atacului masiv asupra Ucrainei o dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al țării, în stînga Nistrului în raionul Slobozia.
Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Condamnăm cu fermitate acest război și rugăm cetățenii să fie vigilenți (...)”.
PROFESORII AMENINȚĂ CU PROTESTE
Sindicatele din Educație amenință cu proteste naționale dacă majorarea salariilor profesorilor, promisă pentru 1 septembrie, nu va fi aplicată.