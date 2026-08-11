Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Sergiu Tataru - 11.08.2026

Sindicatele din Educație amenință cu proteste naționale dacă majorarea salariilor profesorilor, promisă pentru 1 septembrie, nu va fi aplicată.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Condamnăm cu fermitate acest război și rugăm cetățenii să fie vigilenți (...)”.

Noapte de foc în Ucraina: Rusia a atacat cu rachete și drone mai multe orașe, iar Zaporojie a fost grav lovită. Șase oameni au murit și 20 au fost răniți.

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