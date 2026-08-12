Un pasager a murit, iar alți 14 pasageri și șoferul au fost răniți într-un accident grav produs în această dimineață la Strășeni, după ce microbuzul de rută s-a răsturnat în urma unei coliziuni cu o mașină care ar fi ajuns pe contrasens.

PRIMELE REZULTATE ALE AUTOPSIEI

Primele rezultate ale autopsiei în cazul moldoveanului de 35 de ani mort pe un șantier din Padova indică drept posibile cauze ale decesului un infarct sau un colaps provocat de căldură.

ATACURI CU DRONE ÎN RUSIA ȘI CRIMEEA

Noapte de atacuri ucrainene în sudul Rusiei și Crimeea. La Novorossiisk au fost vizate zona terminalului petrolier și portul militar, iar la Sevastopol autoritățile ruse susțin că au doborât peste 30 de drone.