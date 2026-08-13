Centrala nucleară de la Cernavodă va fi oprită complet astăzi, iar România va pierde încă 10% din producția de energie, ceea ce ar putea afecta și Republica Moldova.

Radu MIRUȚĂ, MINISTURL APĂRĂRII DIN ROMÂNIA:„Va începe procedura de oprire. Nu este una instant, este una cu reducerea capacității.”

ALERTĂ CU BOMBĂ LA AEROPORT

O alertă cu bombă a perturbat în această dimineață activitatea Aeroportului Internațional Chișinău. Sute de pasageri și angajați au fost evacuați, iar mai multe zboruri au fost întârziate sau modificate.

FERMIERII CER EXPLICAȚII

Agricultorii cer explicații de la Guvern după ce tarifele pentru tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene au fost reduse cu 50 la sută, temându-se că măsura ar putea afecta exporturile moldovenești.