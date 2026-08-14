Gazul s-ar putea scumpi cu aproape 6 lei, după ce ANRE va examina cererea Energocom de majorare a tarifului până la 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub.

SCANDALUL GUNOIULUI LA ANENII NOI

Primarii și locuitorii din Anenii Noi se opun în continuare construirii unui centru regional de gestionare a deșeurilor în raion, în timp ce Ministerul Mediului dă asigurări că proiectul nu va afecta mediul.

INCENDIU URIAȘ ÎN HALKIDIKI

A fost o noapte de foc în Halkidiki, Grecia, destinație preferată de moldoveni unde un incendiu de vegetație a ajuns în apropierea hotelurilor. Sute de turiști au fost evacuați pe mare.