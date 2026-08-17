Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a scăpat de patru ani de închisoare. Curtea de Apel Sud i-a redus pedeapsa de la 12 la 8 ani, într-un penitenciar de tip închis.

REZERVELE DE APĂ, ÎN SCĂDERE

Lacul de acumulare de la Novodnestrovsk a ajuns la un nivel critic, fiind înregistrat cel mai redus aport de apă din acest sezon, anunță Ministurl Mediului care îndeamnă populația la consum rațional.

MOLDOVENI, SUSPECȚI ÎN FURTUL TABLOURILOR

Cinci moldoveni au fost reținuți în Italia, fiind suspectați de implicare în furtul unor tablouri în valoare de 9 milioane de euro. Operele au fost recuperate de carabinieri.