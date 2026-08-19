Profesorii și angajații din domeniul educației protestează astăzi în fața Guvernului,cerând respectarea angajamentului privind majorarea salariilor de la 1 septembrie.

ENERGIA ELECTRICĂ S-AR PUTEA SCUMPI

După gaz, s-ar putea scumpi și energia electrică. Ministrul Energiei spune că decizia va fi luată după calcularea costurilor de achiziție pentru luna august.

PROTESTE LA KIEV ÎNAINTEA VOTULUI

La Kiev are loc votul pentru numirea lui Evgheni Hmara în funcția de ministru al Apărării, în timp ce susținătorii fostului ministru Mihail Fedorov protestează în fața Parlamentului și cer revenirea acestuia în funcție.