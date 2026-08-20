Cel puțin 13 oameni au murit, iar 40 au fost răniți în urma unui atac masiv lansat asupra Kievului, iar ca urmare mîine 2 în capitala ucraineana va fi zi de doliu.

DRONE ÎN SPAȚIUL AERIAN AL MOLDOVEI

Una din dronele lansate spre Ucraina a survolat timp de șase minute spațiul aerian al Republicii Moldova, iar resturile unui alt aparat au fost găsite la mai puțin de un kilometru de frontieră, la Giurgiulești.

CARBURANȚII SE SCUMPESC DIN NOU

Carburanții se scumpesc din nou. De mâine, motorina va costa cu 35 de bani mai mult, iar benzina cu 25 de bani. Astfel prețurile se apropie de recordurile înregistrate în această primăvară.