O furtună puternică a făcut ravagii aseară la Ungheni, unde rafalele au doborât aproximativ 100 de copaci. În această dimineață, ploile torențiale au inundat mai multe străzi din Bălți.

ALERTĂ PRELUNGITĂ

Guvernul a prelungit cu încă 30 de zile starea de alertă energetică și hidrologică. Autoritățile spun că situația din sectorul apei este deosebit de gravă.

Serghei DIACONU, ȘEFUL CENTRULUI NAȚIONAL DE MANAGMENT AL CRIZELOR: „Avem o situație foarte gravă la lacul de acumulare Nistrean, unde s-a ajuns la un nivel de sub 9 metri, sub nivelul normal de retenție (...) ”

MINIȘTRII NOI VOR DEPUNE JURĂMÎNTUL

Cei doi miniștri propuși pentru Agricultură și Economie vor depune jurământul vineri. Premierul Vasile Tofan a explicat azi de ce a făcut aceste remanieri.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA:„Motivul pentru care am mers pe candidatura domnului Năsui este că avem probleme structurale mari în economie și avem nevoie de curaj acolo. (...)”