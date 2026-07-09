Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 09.07.2026

Și directorul Penitenciarului Pruncul a fost reținut într-un dosar de corupție. Procurorii cer arestarea sa pentru 30 de zile.

Ministrul Sănătății a schimbat conducerea Spitalului Clinic Bălți. Decizia vine după scandalul declanșat de imaginile care arătau condițiile insalubre din blocul alimentar al instituției medicale.

Maia Sandu convoacă partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Discuțiile pentru formarea unui nou guvern vor avea loc vineri și sâmbătă.

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