Maia Sandu convoacă partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Discuțiile pentru formarea unui nou guvern vor avea loc vineri și sâmbătă.

Andreea Hioară
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DIRECTOR DEMIS LA SPITALUL DIN BĂLȚI

Ministrul Sănătății a schimbat conducerea Spitalului Clinic Bălți. Decizia vine după scandalul declanșat de imaginile care arătau condițiile insalubre din blocul alimentar al instituției medicale.

ȘEFUL PENITENCIARULUI PRUNCUL, REȚINUT

Și directorul Penitenciarului Pruncul a fost reținut într-un dosar de corupție. Procurorii cer arestarea sa pentru 30 de zile.

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