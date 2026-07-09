Maia Sandu convoacă partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Discuțiile pentru formarea unui nou guvern vor avea loc vineri și sâmbătă.
DIRECTOR DEMIS LA SPITALUL DIN BĂLȚI
Ministrul Sănătății a schimbat conducerea Spitalului Clinic Bălți. Decizia vine după scandalul declanșat de imaginile care arătau condițiile insalubre din blocul alimentar al instituției medicale.
ȘEFUL PENITENCIARULUI PRUNCUL, REȚINUT
Și directorul Penitenciarului Pruncul a fost reținut într-un dosar de corupție. Procurorii cer arestarea sa pentru 30 de zile.