Opoziția parlamentară boicotează consultările convocate de Maia Sandu pentru desemnarea viitorului premier. Reprezentanții Partidului Democrația Acasă au venit la Președinție, dar nu au participat la discuții.

COMRATUL CONTESTĂ DECIZIA CC

Conducerea Autonomiei Găgăuze contestă decizia Curții Constituționale privind statutul autonomiei și cere demisia Domnicăi Manole.

Valentin GAIDARJI, PREȘEDINTELE ADUNĂRII POPULARE: „Această decizie nu este un act al legii constituționale, dar prezintă o intervenție politică abuzivă și nelegitimă.”

ACCIDENT VIOLENT LA CAHUL

Un tânăr de 18 ani a murit, iar șoferul și încă doi pasageri au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de balustrada unui pod, în această dimineață, în satul Crihana Veche din raionul Cahul.