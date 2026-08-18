Drona, care a intrat ieri în Republica Moldova și a explodat în apropierea satului Talmaza a speriat localnicii. Autoritățile nu au stabilit încă tipul aparatului de zbor.

VREMEA SE SCHIMBĂ BRUSC!

După zile toride, vremea se schimbă brusc. Meteorologii au emis cod galben de vânt puternic, iar în nordul și centrul țării șe așteaptă ploi cu descărcări electrice.

ATAC MASIV CU DRONE ASUPRA RUSIEI

Ucraina a lansat cea mai mare ofensivă cu drone din ultimii doi ani asupra Moscovei, potrivit autorităților ruse. A fost lovit un nou depozit al companiei Wildberries.