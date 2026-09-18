Fragmente care ar putea proveni de la o dronă au fost depistate în apropiere de Colonița, după ce în zonă s-a auzit o bubuitură puternică. Poliția verifică zona și încearcă să stabilească de unde provin acestea.

MOTORINA, RECORD

Motorina a depășit pentru prima dată pragul de 36 de lei pentru un litru. ANRE a anunțat noile prețuri, valabile pentru următoarele trei zile.

ALEGERI ÎN RUSIA

Rusia a început alegerile pentru Duma de Stat. În Soci, votarea a fost suspendată din cauza alertei de drone, iar în teritoriile ocupate, urnele mobile au fost însoțite de militari.