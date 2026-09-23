Directorul unei școli auto din Chișinău și un intermediar au fost reținuți, fiind suspectați că ar fi cerut 1.500 de euro pentru a aranja promovarea examenului auto.

AMBUTEIAJE ȘI ACUZAȚII

Ambuteiajele din Capitală se înmulțesc, iar Primăria și Poliția își pasează reciproc responsabilitatea pentru fluidizarea traficului.

Ion CEBAN, PRIMARUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU: „Uneori avem impresia că poliția intervine așa că traficul nu numai că nu se regulează, dar ajunge într-un impas total.”



Pavel APOSTOL, ȘEF INTERIMAR, DIRECȚIA SECURITATE RUTIERĂ, INSP: „Polițiștii în mare parte trebuie să răspundă despre supravegherea traficului rutier”.

TRUMP PROMITE PACE PÂNĂ LA IARNĂ

În timp ce Rusia lansează un nou val de atacuri asupra Ucrainei, Donald Trump dă asigurări că războiul s-ar putea încheia mai devreme decât se crede, iar Kievul speră la un acord până la venirea iernii.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Cred că trebuie să facem acest lucru cât mai repede posibil, înainte de venirea iernii.”

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE: „Neapărat înainte de iarnă.”