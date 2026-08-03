Armata română a reușit să distrugă o stânca pentru creșterea debitului Dunării și a evita oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, care asigură aproximativ până la 20% din consumul de energie electrică al țării vecine.
MĂSURI PENTRU ASIGURAREA APEI
Autoritățile iau noi măsuri pentru a preveni eventuale probleme cu alimentarea cu apă a Chișinăului. Guvernul a pus la dispoziția municipalității cinci motopompe de mare capacitate iar primarul a prezentat lucrările făcute la stația de captare.
UN NOU ATAC ASUPRA WILDBERRIES
Ucraina continuă atacurile cu drone asupra infrastructurii logistice din Rusia. Un nou centru al companiei Wildberries a fost lovit în regiunea Vladimir, unde a izbucnit un incendiu puternic.