Armata română a reușit să distrugă o stânca pentru creșterea debitului Dunării și a evita oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, care asigură aproximativ până la 20% din consumul de energie electrică al țării vecine.

MĂSURI PENTRU ASIGURAREA APEI

Autoritățile iau noi măsuri pentru a preveni eventuale probleme cu alimentarea cu apă a Chișinăului. Guvernul a pus la dispoziția municipalității cinci motopompe de mare capacitate iar primarul a prezentat lucrările făcute la stația de captare.

UN NOU ATAC ASUPRA WILDBERRIES

Ucraina continuă atacurile cu drone asupra infrastructurii logistice din Rusia. Un nou centru al companiei Wildberries a fost lovit în regiunea Vladimir, unde a izbucnit un incendiu puternic.